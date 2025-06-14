Пенсионерку из Курска наказали за поджог релейного шкафа по указке куратора

Жительницу Курска осудили за диверсию на железной дороге, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В январе 2024 года 69-летняя Ирина Минеева из Курска согласилась совершить преступление после переписки с неустановленным лицом. После того как «куратор» выдал ей инструкции, женщина отправилась на железнодорожную станцию «Блок-пост 530 км» и подожгла релейный шкаф. Свой поступок она записала на видео и отправила в чат, после чего скрылась с места происшествия.

Пенсионерка так и не признала вину. Ее судили по ст. 213 УК РФ — за хулиганство с применением предметов, используемых как оружие, группой лиц по предварительному сговору. В итоге подсудимой назначили штраф в размере 700 тыс. рублей, но с учетом времени под домашним арестом его сумма снизилась до 300 тыс.



До этого суд вынес приговор молодому человеку, который устроил поджог на железной дороге в Новосибирске. Хотя на момент совершения преступления фигурант еще был несовершеннолетним, его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Ранее школьник из Москвы облил бензином и поджег дверь по заданию мошенников.