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В Краснодаре пресекли попытку поджога на железной дороге

Троих россиян задержали при попытке поджечь релейный шкаф на ж/д в Краснодаре
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Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, пытавшихся поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях в Краснодаре. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте министерства внутренних дел РФ по Южному федеральному округу.

В заявлении отмечается, что под стражей оказались молодые люди в возрасте от 24 до 25 лет. Все они в прошлом привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести.

По словам самих задержанных, с ними в мессенджере связался неизвестный человек и предложил «заработать». Он уговорил троих мужчин поджечь релейный шкаф, пообещав денежное вознаграждение. В результате молодые люди попытались повредить оборудование недалеко от железнодорожной станции Краснодар-2.

«Инцидент не привел к сбоям в движении поездов», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

11 июня российский суд приговорил 19-летнего юношу к 5,5 года колонии общего режима за поджоги на железнодорожной станции Обь в Новосибирске, совершенные в августе и сентябре 2023 года. Следователи выяснили, что инструкции молодому человеку присылал куратор в интернете. За свои действия он получал денежное вознаграждение.

Ранее в ФСБ РФ рассказали, как украинские спецслужбы чаще всего вербуют россиян.

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