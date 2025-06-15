На Кубани молодые люди попытались поджечь релейный шкаф за деньги от неизвестного

На Кубани полицейские задержали трех мужчин, пытавшихся поджечь релейный шкаф. Об этом сообщает в Telegram-канале «МВД Медиа».

Как рассказали в ведомстве, работники Северо-Кавказской железной дороги заметили повреждение релейного шкафа около станции «Краснодар-2». К сбою движения поездов это не привело, но правоохранители на месте происшествия обнаружили, что металлическую установку пытались специально вывести из строя. Полицейские и сотрудники ФСБ задержали трех подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет. Двое из них уже привлекались к уголовной ответственности.

По словам молодых людей, они получили от неизвестного лица через мессенджер предложение о криминальном заработке и согласились за деньги поджечь релейный шкаф, но не смогли реализовать план из-за независящих от них обстоятельств.

В МВД добавили, что возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Задержанных заключили под стражу.

В январе 2024 года пенсионерка из Курска тоже согласилась совершить преступление после переписки с неустановленным лицом. После того как «куратор» выдал ей инструкции, женщина отправилась на железнодорожную станцию «Блок-пост 530 км» и подожгла релейный шкаф. Свои действия она записала на видео и отправила в чат, затем скрылась с места происшествия. Пенсионерка так и не признала вину. Ее судили по ст. 213 УК РФ — за хулиганство с применением предметов, используемых как оружие, группой лиц по предварительному сговору. В итоге подсудимой назначили штраф в размере 700 тыс. руб., но с учетом времени под домашним арестом его сумма снизилась до 300 тыс.

Ранее 14-летний отличник попал в СИЗО за терроризм.