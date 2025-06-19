Аэропорты Иваново и Калуги вернулись к штатной работе после ограничений

Росавиация: в аэропортах Иваново и Калуги сняли ограничения на полеты

Аэропорты Иваново (Южный) и Калуга (Грабцево) снова работают в обычном режиме — ограничения на прием и вылет самолетов сняты. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отмечал, что меры вводились для обеспечения безопасности гражданской авиации. В ивановской воздушной гавани ограничения действовали около двух часов, в то время, как в Калуге аэропорт не принимал и не отправлял самолеты восемь часов.

До этого временные ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга.

В конце мая кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее пилоты двух самолетов увидели БПЛА в районе московского аэропорта.