В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Оренбурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Оренбург (код ИКАО: UWOO)», — сказано в сообщении.

До этого появилась информация, что ограничения на работу ввели в аэропортах Волгограда и Саратова, а также Иваново.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее пилоты двух самолетов увидели БПЛА в районе московского аэропорта.