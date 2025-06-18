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У побережья Мексики произошло землетрясение

У побережья Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
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Александр Кряжев/РИА Новости

У побережья Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным организации, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 189 км к юго-западу от города Тапачула, в котором проживают около 200 тыс. человек.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступала. Отмечается, что угроза цунами также не объявлялась.

11 июня на восточном побережье Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщило Управление метеорологии Тайваня (CWA). Сейсмическое явление произошло в 19:00 (14:00 мск). По данным CWA, очаг подземных толчков залегал на глубине 30,9 км. Эпицентр находился в 69,9 км к югу от здания уезда Хуалянь, в котором проживают около 350 тыс. человек.

До этого жительница Мармариса Татьяна Угурлу рассказала «Газете.Ru», что на случай землетрясения у жителей Турции всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами.

Ранее у южных берегов Курильских островов произошло землетрясение.

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