У южных берегов Курильских островов произошло землетрясение

У южных берегов Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщил Telegram-канал «Сахалин-Точка отсчета» со ссылкой на Сахалинский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

«Вечером 11 июня в 20:30 сейсмологи зарегистрировали землетрясение у южных берегов Курильских островов», — говорится в публикации.

Уточняется, что подземный толчок произошел на глубине 46 км. Эпицентр находился в 170 км юго-западнее населенного пункта Головнино.

Данные об ощутимости не поступали.

Утром 7 июня в акватории озера Байкал было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН. Землетрясение произошло в 10:35 по местному времени (5:35 мск) и имело энергетический класс 11,9. Эпицентр находился в северной части озера — примерно в 18 км к северо-западу от полуострова Святой Нос и в 8 км севернее острова Большой Ушканий. Интенсивность в эпицентре достигала 6 баллов.

Ранее у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1.