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У побережья Тайваня произошло второе землетрясение

CWA: землетрясение магнитудой 6,4 произошло у восточного побережья Тайваня
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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на восточном побережье Тайваня. Об этом сообщает Управление метеорологии Тайваня (CWA).

Сейсмическое явление произошло в 19:00 (14:00 по мск). По данным CWA, очаг подземных толчков залегал на глубине 30,9 км. Эпицентр находился в 69,9 км к югу от здания уезда Хуалянь, в котором проживают около 350 тыс. человек.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Также CWA сообщало, что в 15:21 (10:21 по мск) произошло землетрясение магнитудой 3,4. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,3 км, эпицентр находился в 73,4 км к северо-востоку от мэрии Гаосюна.

До этого жительница Мармариса Татьяна Угурлу рассказала «Газете.Ru», что на случай землетрясения у жителей Турции всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами. По словам собеседницы издания, в ночь на вторник, 3 июня, сильные толчки ощущались даже в горных районах города — дом трясло, со стен падали картины.

Ранее ученые научились предсказывать наиболее опасные извержения вулканов.

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