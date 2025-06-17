Женщина ударилась лбом об мост в Петербурге во время водной прогулки

78.ru: в Петербурге женщина ударилась лбом об мост во время водной прогулки

В Петербурге 27-летняя женщина ударилась лбом об мост, ей потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел, когда жительница Мурино вместе с подругами отправилась на водную прогулку. Во время мероприятия она ударилась головой о конструкцию одного из мостов из-за того, что нарушила технику безопасности. В результате столкновения ей потребовалась медицинская помощь.

Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу. Госпитализация не потребовалась — после осмотра и оказания необходимой помощи пациентку отпустили домой.

До этого в Анапе мужчину и ребенка унесло в море на сапбордах, когда они вышли прокатиться во время сильного ветра и волн. Путешественников заметили спасатели, патрулировавшие прибрежную акваторию, и доставили их на берег.

Ранее россияне стали больше тратить на морские и речные прогулки.