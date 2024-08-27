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В Анапе мужчину и ребенка унесло в море на сапбордах

В Краснодарском крае спасли мужчину и ребенка, унесенных на сапбордах в море

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Телеграм-канал «Мэрия Анапы»

В Анапе мужчину и ребенка унесло на сапбордах в открытое море, семья отправилась на водную прогулку в районе Пионерского проспекта. Об этом сообщает мэрия Анапы в Telegram-канале.

Инцидент произошел 26 августа в районе Пионерского проспекта, мужчина с ребенком решили прокатиться на сапбордах, несмотря на сильный ветер и волны. Путешественников заметили спасатели, патрулировавшие прибрежную акваторию, их доставили на берег.

Медицинская помощь отцу и сыну не потребовалась. Местные власти напоминают, что в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра в Анапе действует запрет на использование надувных плавательных средств и катамаранов.

До этого сообщалось, что в Крыму сотрудники МЧС помогли добраться до берега женщине и ребенку на сапборде. Женщина с девочкой отправились на прогулку, но не смогли справиться с ветром и волнами, их отнесло от набережной. В этот момент их заметили спасатели, патрулировавшие акваторию. Помощь врачей любителям водных прогулок не понадобилась.

Ранее на Кубани спасли туристов, катамаран с которыми ушел под воду.

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