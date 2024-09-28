Россияне стали больше тратить на морские и речные прогулки

Летом 2024 года средний чек на морские и речные прогулки в России составил 4360 рублей, что на 27% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет портал Финансы Mail со ссылкой на результаты исследования банка Русский Стандарт.

Для сравнения: в июне — августе 2023-го россияне тратили на водные прогулки в среднем 3 435 рублей.

Интерес к морским и речным прогулкам среди россиян растет на фоне популяризации внутреннего туризма, пояснили аналитики.

Согласно исследованию, чаще всего летом 2024 года данный вид путешествий выбирали женщины — на них пришлось 55% соответствующих платежей. Средний чек для этой категории граждан также был выше: он составил 4656 рублей. Мужчины тратили на морские и речные прогулки в среднем 4001 рубль.

В целом траты россиян на развлечения за последний год выросли на порядка 20%.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на отпуск летом.