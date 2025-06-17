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ФСБ показала видео задержания жителя Керчи, подозреваемого в госизмене

ФСБ: появились кадры задержания жителя Керчи, передававшего ГУР данные о ВС РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ показала кадры задержания жителя Керчи, подозреваемого в госизмене за передачу данных об объектах российской армии Украине. Видео публикует РИА Новости.

В ролике мужчина признается, что выходил на связь и передавал сведения представителю украинской стороны.

17 июня стало известно, что ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Главному управлению разведки (ГУР) Украины данных о системах ПВО и других объектах Вооруженных сил России. Уточняется, что мужчине 22 года.

Он, как утверждает ФСБ, передавал представителю ГУР информацию через мессенджер, уточнили правоохранители. Уголовное дело возбудили по статье о госизмене, по ней жителю Крыма грозит до 20 лет колонии. Правоохранители продолжают расследование.

До этого в ФСБ сообщили, что дело другого жителя Керчи о государственной измене передали на рассмотрение в суд. По данным ведомства, 29-летний мужчина по заданию разведки Украины собирал информацию о военных и инфраструктурных объектах на полуострове. В свою очередь, Киев использовал эти сведения при нанесении ракетных ударов по Крыму.

Ранее ростовского школьника задержали по подозрению в работе на украинские спецслужбы.

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