ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных об объектах российской армии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Керчи за передачу Главному управлению разведки (ГУР) Украины данных о системах ПВО и других объектах Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на полуострове», — сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчине 22 года. Он, как утверждает ФСБ, передавал представителю ГУР информацию через мессенджер, уточнили правоохранители. Уголовное дело возбудили по статье о госизмене, по ней жителю Крыма грозит до 20 лет колонии.

Известно, что подозреваемый признал вину. Расследование продолжается.

В мае этого года обвинения по статье о госизмене выдвинули в отношении крымского бизнесмена Олега Лысенко. По версии следствия, он, являясь владельцем банного комплекса, перевел деньги на счет, имеющий отношение к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Бизнесмена заключили под стражу, свою вину он не признает.

Ранее ростовского школьника задержали по подозрению в работе на украинские спецслужбы.