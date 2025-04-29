В Крыму завершили расследование дела местного жителя о сотрудничестве с Киевом

Уголовное дело о государственной измене, возбужденное в отношении сотрудничавшего с украинскими специальными службами жителя Керчи в Республике Крым, передали на рассмотрение в суд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По данным ведомства, 29-летний мужчина по заданию разведки Украины собирал информацию о военных и инфраструктурных объектах на полуострове. В свою очередь, Киев использовал эти сведения при нанесении ракетных ударов по Крыму.

На этом фоне против жителя Керчи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мужчина был задержан и в настоящее время находится в СИЗО.

«Завершено расследование уголовного дела <...>. Дело передано в суд», — говорится в сообщении.

29 апреля в ФСБ РФ заявили, что в Магаданской области были задержаны отец и сын по подозрению в государственной измене. Как рассказали в ведомстве, младшего из двух мужчин в феврале 2022 года поместили в место лишения свободы. Здесь он собирал данные о других заключенных, отправлявшихся на фронт в составе ЧВК «Вагнер», и передавал их своему родителю. Тот, со своей стороны, отправлял эти сведения украинским специальным службам.

Ранее жительницу Хабаровского края осудили на 15 лет за государственную измену.