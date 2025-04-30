Ростовского школьника задержали по подозрению в работе на украинские спецслужбы

Школьника из Ростова-на-Дону задержали при подготовке теракта — он собирал самодельное взрывное устройство СВУ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на правоохранительные органы.

«По версии следствия, парень был завербован украинскими спецслужбами и собирал взрывчатку в своей квартире на улице Зорге, переписываясь с представителями ВСУ. Во время обысков силовики обнаружили в квартире взрывчатые вещества, которые он изготовил из имевшихся у него реактивов. В качестве корпуса для взрывчатки парень, предварительно, планировал использовать обычную стеклянную банку», — сообщила Baza.

Уточняется, что школьник не успел завершить свою бомбу и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 22 апреля он был помещен под арест.

До этого в ФСБ сообщили, что дело жителя Керчи о государственной измене передали на рассмотрение в суд.

По данным ведомства, 29-летний мужчина по заданию разведки Украины собирал информацию о военных и инфраструктурных объектах на полуострове. В свою очередь, Киев использовал эти сведения при нанесении ракетных ударов по Крыму.

Ранее жительницу Хабаровского края осудили на 15 лет за государственную измену.