Стало известно о задержках авиагрузов в РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Начались задержки при авиадоставке грузов в Россию из других стран из-за конфликта Израиля и Ирана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на логистическую компанию Rocket Cargo.

Также задержки грузов специалисты связывают с отменой рейсов через воздушное пространство из Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Катара.

«Задержки при авиадоставке грузов из других стран в Россию сейчас могут составлять до 7 дней на разных направлениях», — сказали в компании.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.