Москалькова рассказала о российских бойцах, вернувшихся из украинского плена

Среди возвращенных из украинского плена есть российские военнослужащие, семьи которых обращались в аппарат омбудсмена в связи с тем, что они пропали без вести. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что на протяжении последних дней в соответствии с договоренностями, достигнутыми между делегациями России и Украины в Стамбуле, состоялись обмены военнопленными.

Москалькова подчеркнула, что ее аппарат готов оказать вернувшимся на родину бойцам всю необходимую помощь — медицинскую, психологическую и социальную. Она также поблагодарила президента России Владимира Путина, министерство обороны и все заинтересованные ведомства за организацию обмена.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Ранее Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Украиной.