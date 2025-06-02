«Передаем 6000 замороженных тел». О чем Россия и Украина договорились на второй встрече

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров российской и украинской сторон по вопросу о мирном урегулировании. Делегации, как и в первую встречу, которая прошла в Стамбуле 16 мая, возглавляли министр обороны Украины Рустем Умеров и помощник президента России Владимир Мединский.

Участие в переговорах также принимал глава МИД Турции Хакан Фидан. Турецкий министр выступил с приветственной речью и подчеркнул, что регулярные встречи РФ и Украины важны для укрепления доверия между сторонами.

«Мы в первую очередь ожидаем, что переговоры будут продуктивными, будет достигнут конкретный прогресс и желаемый результат в кратчайшие сроки», — сказал Фидан.

По сообщениям ТАСС, переговоры проходили на русском языке и длились чуть больше часа. Встреча завершилась около 16:00 мск, после чего делегации удалились на обед. Представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели сообщил РИА Новости, что второй раунд переговоров России и Украины завершился «не негативно».

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО в Вильнюсе заявил, что на переговорах в Стамбуле российская и украинская делегации обменялись документами по урегулированию конфликта и готовят новый обмен пленными.

«Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных», — сказал украинский лидер журналистам.

Итоги переговоров

Глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

«РФ передала свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта, Киеву потребуется неделя, чтобы изучить его, а затем упорядочить все по шагам. Российская сторона не согласилась на безусловное прекращение огня и на встречу лидеров государств», — сообщил украинский министр обороны.

Он добавил, что украинская делегация предложила россиянам провести еще одну встречу до конца июня.

Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что меморандум был передан украинской стороне. Сам документ состоит из двух частей, вторая из которых включает ряд шагов к прекращению огня.

«Мы решили несколько практических вопросов. Мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6000 замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров <...> Во-вторых, мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными. Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле «всех на всех». По этой форме обменены будут и молодые солдаты в возрасте до 25 лет, потолок — не менее тысячи человек с каждой стороны», — рассказал Мединский, добавив, что Москва и Киев создадут комиссию, чтобы обмениваться тяжело ранеными бойцами, не дожидаясь политических решений.

Глава российской делегации заявил, что Москва предложила прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта. Он уточнил, что это делается для того, чтобы «командиры могли подобрать трупы солдат».

Пока точных данных о том, какие требования были включены в меморандумы России и Украины, нет. Однако издательство Reuters пишет, что украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

В свою очередь издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что Россия в своей версии меморандума потребовала от Украины вывода войск со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в качестве условия прекращения огня.

Европейская группа поддержки

До начала официальных переговоров с российской делегацией два украинских чиновника провели в Стамбуле встречу с представителями Великобритании, Германии и Италии. Об этом сообщили в МИД Украины.

В западных СМИ активно обсуждали встречу. Так, агентство Bloomberg пишет, что «перспективы мира остаются отдаленными, несмотря на месяцы усилий президента США Дональда Трампа, который все больше разочаровывается в отсутствии прогресса».

Журналист Economist со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что Мединский саркастически прокомментировал требование вернуть украинских детей.

«Не устраивайте представления для сердобольных бездетных европейских старушек», — именно так, по данным журналиста Economist Оливера Кэрролла, глава российской делегации отреагировал на переданный украинцами список детей, вывезенных в Россию.

Кэрролл также отметил, что небольшая продолжительность переговоров — чуть более часа — свидетельствует, что тем для обсуждения у сторон было немного.

Мединский подтвердил, что тема возвращения украинских детей «звучала, была центральной».

«Дети, которые оказались в ситуации между двух огней, их эвакуировали, но если есть семья — их возвращают обратно <...> За последнее время российская сторона вернула 101 ребенка, а с украинской стороны вернулись 22 ребенка <...> Нет ни одного похищенного ребенка , есть дети, спасенные нашими солдатами», — заявил Мединский.

По его словам, из темы «похищения детей» Украина делает шоу для «сердобольных европейцев». По его мнению, эту «постыдную пиар-кампанию» надо прекращать.

Перспективы будущей встречи

Второй раунд переговоров в Стамбуле не принес никаких неожиданностей, встречи проходили в рабочем порядке, и подобные обсуждения еще будут, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Если мы исходим из того, что переговорный процесс в стадии развертывания, то должны быть еще встречи и не одна, и вряд ли эти встречи ограничатся только рамками июня. Предложения, которыми сейчас стороны обменялись, потребуют изучения глав государств, которые могут запросить мнения силовых структур, МИД, правительства и так далее», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что теперь наступила стадия изучения взаимных предложений, оценки приемлемости или неприемлемости их друг для друга.

«Переговоры — это всегда долго, даже тогда, когда они проходят в высокой степени взаимопонимания. Сейчас же переговоры будут идти тем более долго, так как проходят они между сторонами, которые решают противоположные задачи», — заключил Новиков.

Третий раунд переговоров Украины и России также должен пройти в Стамбуле, однако никаких сроков встречи пока нет, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.