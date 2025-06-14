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Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Украиной

Ушаков: Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Украиной
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Александр Казаков/РИА Новости/House Select Committee/AP

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал ему о ходе обмена военнопленными с Украиной. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«В ходе беседы наш президент проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня», — уточнил он.

По словам Ушакова, президент отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет. Кроме того, Украина приняла тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем 14 июня Минобороны РФ сообщило о новом обмене пленными с Украиной, в ходе которого удалось вернуть еще одну группу российских военнослужащих. Сначала бойцы оказались на территории Белоруссии, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Позже стало известно, что самолет с военными РФ совершил посадку в Подмосковье.

Предыдущий обмен пленными между сторонами состоялся 12 июня. В российском оборонном ведомстве сообщили о готовности к их проведению в ежедневном режиме. Однако, по данным Минобороны РФ, Киев к обменам в таком же оперативном темпе не готов.

Ранее Зеленский раскрыл, когда примет решение о переговорах с Россией.

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Обмены пленными с Украиной
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