Стало известно, сколько в России пенсионеров

Количество пенсионеров в России составляет почти 41 миллион человек. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда РФ, пишет РИА Новости.

По данным на 1 апреля 2025 года, в РФ проживает 40 961 000 пенсионеров.

Отмечается, что 8 млн пенсионеров продолжают работать, а около 33 млн — неработающие.

При этом в информации от 1 января число пенсионеров составляло 41 169 796 человек, что на 207 тысяч больше, чем в данных от 1 апреля.

До этого сообщалось, что число женщин среди российских пенсионеров почти вдвое превышает количество мужчин. Из 41 169 800 пенсионеров, проживающих в России, только 13 845 500 — мужчины. Таким образом, численность женщин-пенсионеров в стране равна 27 324 300 человек.

6 мая данные СФР показали, что средний размер пенсии в РФ на начало 2025 года находится на уровне в 23 тысяч рублей в месяц.

Ранее россиянам назвали ближайший срок повышения пенсии.