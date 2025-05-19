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Россиянам назвали ближайший срок повышения пенсии

Депутат Бессараб: с 1 августа в России повысят пенсию работающим пенсионерам
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Максим Блинов/РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» сообщила о предстоящих изменениях в системе пенсионного обеспечения.

По ее словам, с 1 августа пройдет очередное повышение пенсий для работающих пенсионеров, основанное на индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК), которые они заработали в 2024 году.

Бессараб уточнила, что максимальная прибавка составит до 3 пенсионных баллов. Кроме того, она отметила, что с 1 октября текущего года ожидается индексация пенсий для военных пенсионеров и сотрудников силовых структур на 4,5%.

Изменения станут частью комплексной работы по совершенствованию пенсионной системы и поддержке различных категорий пенсионеров в России, заключила Бессараб.

В начале мая экономист Людмила Иванова-Швец заявила, что размер пенсии может уменьшиться при определенных обстоятельствах. По ее словам, если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, может исключаться региональная доплата, поскольку общий доход работающего пенсионера, как правило, выше прожиточного минимума. Размер выплаты также может быть снижен при взыскании задолженности, смене места жительства, трудоустройстве и отмене доплат за иждивенцев.

Ранее россиянам рассказали, как получить потерянную часть пенсии.

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