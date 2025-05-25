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Стало известно, сколько пенсионеров женщин и мужчин в России

СФР: женщин-пенсионеров в РФ в два раза больше, чем мужчин
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Число женщин среди российских пенсионеров почти вдвое превышает количество мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России за 2025 год.

Всего в России проживает 41 169 800 пенсионеров, из них мужчины составляют 13 845 500. Таким образом, численность женщин-пенсионеров в стране равна 27 324 300 человек.

6 мая данные СФР показали, что средний размер пенсии в РФ на начало 2025 года находится на уровне в 23 тысяч рублей в месяц.

В конце апреля депутат Московской областной думы Анатолий Никитин сообщил «Газете.Ru», что самые высокие пенсии в России в перспективе получат IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации.

Ранее россиянам напомнили, что делать при нехватке стажа для пенсии.

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