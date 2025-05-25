Стало известно, сколько пенсионеров женщин и мужчин в России

СФР: женщин-пенсионеров в РФ в два раза больше, чем мужчин

Число женщин среди российских пенсионеров почти вдвое превышает количество мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России за 2025 год.

Всего в России проживает 41 169 800 пенсионеров, из них мужчины составляют 13 845 500. Таким образом, численность женщин-пенсионеров в стране равна 27 324 300 человек.

6 мая данные СФР показали, что средний размер пенсии в РФ на начало 2025 года находится на уровне в 23 тысяч рублей в месяц.

В конце апреля депутат Московской областной думы Анатолий Никитин сообщил «Газете.Ru», что самые высокие пенсии в России в перспективе получат IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации.

Ранее россиянам напомнили, что делать при нехватке стажа для пенсии.