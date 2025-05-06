Назван средний размер пенсии в России

Средний размер пенсии в России на начало 2025 года находится на уровне в 23 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

По состоянию на 1 января средний размер пенсионных выплат составил 23 175,17 рублей в месяц.

Как отмечает агентство, численность пенсионеров на учете в системе СФР составляет 41 169 796 человек. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.

В конце апреля депутат Московской областной думы Анатолий Никитин сообщил «Газете.Ru», что самые высокие пенсии в России в перспективе получат IT-специалисты, инженеры в нефтегазовой отрасли, пилоты и авиадиспетчеры, а также врачи узкой специализации.

По его словам, если вы набираете по 10 баллов индивидуального пенсионного коэффициента ежегодно на протяжении 35 лет, вы накопите 350 баллов и тогда ваша пенсия составит примерно 58 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях пенсия может уменьшиться.