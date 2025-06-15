СМИ сообщили о завершении мирного протеста в Лос-Анджелесе

«Известия»: мирный протест в Лос-Анджелесе подошел к концу

Демонстранты в Лос-Анджелесе завершили мирный протест. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия» Николай Мастеров.

По словам журналиста, в настоящее время полиция применяет спецсредства и оттесняет протестующих в северную часть города.

«Ввели спецтехнику, стреляют слезоточивым газом и проводят новые задержания», — сказал Мастеров.

Протесты против американского лидера длятся уже несколько дней. Конкретно акция No Kings, анонсированная противниками президента США Дональда Трампа, началась 14 июня. Однако сами протесты стартовали еще 6 июня из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов.

12 июня сообщалось, что полицейские в Лос-Анджелесе применили резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа. Суд также разрешил Трампу использование Национальной гвардии для борьбы с протестами в Лос-Анджелесе.

Ранее Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.