Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против протестующих

Полицейские в Лос-Анджелесе применили резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Активисты шли маршем по городу. Около часа полицейские не появлялись, но позднее силовики на автомобилях догнали толпу.

Выйдя из машин, полицейские применили резиновые пули. Толпа после действий полиции отступила, но не разбежалась.

Накануне противники политики президента США Дональда Трампа анонсировали массовые демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, которая должна состояться 14 июня, в день военного парада в Вашингтоне.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Сообщалось, что протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятия и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.