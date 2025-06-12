На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против протестующих

Полицейские в Лос-Анджелесе открыли огонь резиновыми пулями по протестующим
close
Andres Kudacki/AP

Полицейские в Лос-Анджелесе применили резиновые пули против группы из сотен протестующих вне зоны комендантского часа. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Активисты шли маршем по городу. Около часа полицейские не появлялись, но позднее силовики на автомобилях догнали толпу.

Выйдя из машин, полицейские применили резиновые пули. Толпа после действий полиции отступила, но не разбежалась.

Накануне противники политики президента США Дональда Трампа анонсировали массовые демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, которая должна состояться 14 июня, в день военного парада в Вашингтоне.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Сообщалось, что протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятия и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами