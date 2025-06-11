Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются

Президент США Дональд Трамп считает, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются. Об этом политик сказал военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, трансляцию вел Белый дом.

По словам Трампа, те массовые беспорядки и протесты, которые прошли в Калифорнии, — это «полномасштабное нападение на мир», общественный порядок и национальный суверенитет Соединенных Штатов, «осуществляемое мятежниками, несущими иностранные флаги», с целью продолжения вторжения на американскую территорию.

Президент подчеркнул, что нельзя позволить этому случиться. По его мнению, протесты организовали профессионалы, их кто-то финансирует.

Трамп добавил, что намерен узнать через генерального прокурора США Пэма Бонди и министерство юстиции, «кто финансирует все это оборудование».

6 июня в Парамаунте (пригород Лос-Анджелеса) вспыхнули уличные беспорядки из-за антимигрантских рейдов. Протестующие скандировали «ICE, вон из Лос-Анджелеса!», перекрывали дороги, выходили на улицы с флагами Мексики.

Трамп приказал ввести в город 2000 бойцов Нацгвардии — впервые с 1965 года без запроса местных властей. Руководство Калифорнии осудило решение президента. Губернатор-демократ Гэвин Ньюсом направил письмо главе Пентагона с просьбой отменить размещение гвардии, предупредив о риске «серьезной эскалации». Позже он заявил, что намерен подать на Трампа в суд, поскольку считает, что тот «подливает масло в огонь», а его действия — неконституционны.

Ранее в Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за протестов.