Суд разрешил Трампу использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Апелляционный суд в США отменил предыдущий запрет президенту США на использование Национальной гвардии для борьбы с протестами в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ.

«Ходатайство о приостановлении [действия решения суда] удовлетворено», — говорится в документе.

Незадолго до этого суд Северного округа штата Калифорния временно запретил президенту США Дональду Трампу задействовать нацгвардейцев для борьбы с беспорядками в Лос-Анджелесе. Теперь этот запрет отменили.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Сообщалось, что протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.

Ранее полиция в Лос-Анджелесе применила резиновые пули против протестующих.