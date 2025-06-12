Самое высокое здание мира подсветили в цвета российского флага

Небоскреб Бурдж-Халифа, который является одной из главных достопримечательностей Дубая и самым высоким зданием в мире, подсветили в цвета российского флага по случаю Дня России. Об этом сообщает ТАСС.

Здание высотой 828 метров ввели в эксплуатацию в 2010 году, оно насчитывает 163 этажа. При этом фасад небоскреба представляет собой один из самых больших в мире LED-экранов.

Кроме того, расположенный в центре Нью-Дели в Индии самый высокий в мире минарет из обожженного кирпича Кутуб-Минар также подсветили в цвета российского триколора после наступления темноты. Высота сооружения составляет 72,5 м. Считается, что его первый ярус возвели в 1191 году, а свой нынешний вид Кутуб-Минар приобрел спустя почти два века.

До этого президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Он назвал праздник символом мощного и непрерывного более чем тысячелетнего пути российского государства.

Ранее космонавты поздравили россиян с Днем России.