Космонавты поздравили россиян с Днем России

Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем России. Соответствующие кадры распространил телеканал «Звезда».

К россиянам обратились космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков.

Они отметили, что Родина является местом силы, где человек сердцем чувствует связь с минувшими веками и строит будущее для следующих поколений.

Космонавты назвали Россию уникальной страной, где столетиями рядом живут люди разных культур. Они подчеркнули, что в этом сила страны.

12 июня отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

В этом году в честь праздника россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 12 по 15 июня.

Ранее россиянам рассказали о погоде в Центральной России в праздничные дни.