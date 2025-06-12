Путин поздравил граждан с Днем России

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Этот праздник символизирует мощь государства, отметил глава, об этом пишет ТАСС.

«Сегодня день России, день нашей Родины. Это великое слово вызывает в нас самые глубокие и сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидания и победы», — сказал президент, выступая на торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении Владимиру Путину по случаю Дня России заявил, что он лично и вся страна всегда будут с РФ.

12 июня отмечают один из самых главных государственных праздников – День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем России.