Схиигумену Гавриилу приказали удалить все соцсети

Освобожденному от должности начальника Сочинского подворья Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря схиигумену Гавриилу (Виноградову) предписано удалить аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба монастыря.

Отмечается, что схиигумену также запрещена любая деятельность от имени Валаамского монастыря и его подразделений, ему нельзя размещать материалы в интернете или СМИ. Решение принято, учитывая более чем пятилетние безуспешные попытки священноначалия обители «воспрепятствовать политизации» его проповедей.

«Вместе с тем мы категорически не приемлем носившие оскорбительный характер нападки на схиигумена Гавриила, который остается действующим священнослужителем Русской православной церкви. Достоинство священного сана должно уважаться гражданами, независимо от их мировоззрения», — подчеркнули в пресс-службе монастыря.

5 июня Валаамский монастырь освободил от должности игумена главу Сочинского подворья, схиигумена Гавриила из-за скандальных проповедей. Священник написал несколько книг, посвященных апологетике и критике оккультизма и сектантства, часть из которых стала поводом для обвинения монаха в антисемитизме. В своих трудах и проповедях схиигумен нередко критически высказывается об иудейском богословии.

В конце мая схиигумен Гавриил заявил, что мусульмане могут «вырезать москвичей» по первому приказу муллы. В своем изречении священнослужитель также рассуждал над вопросом распада СССР и говорил о том, что государство строилось на «песке, в отличие от мусульман, которые объединены общей верой».

Ранее генерал Алаудинов назвал схиигумена Гавриила «каким-то дебилом, который натянул на себя рясу».