В РПЦ заявили, что мусульмане могут «вырезать москвичей» по приказу муллы

Мусульмане могут «вырезать москвичей» по первому приказу муллы. Об этом в своем Telegram-канале заявил схиигумен Гавриил из Кавказского подворья Валаамского монастыря.

В своем изречении священнослужитель размышляет над вопросом распада СССР и говорит о том, что государство строилось на «песке», в отличие от мусульман, которые объединены общей верой.

Схиигумен Гавриил, объясняя свою идею, упомянул огромную толпу верующих во время Курбан-байрама на проспекте Мира в Москве.

«И это здоровые, непьющие мужчины, которые занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это целая армия. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают», — заявил он.

Священнослужитель добавил, что представители министерства внутренних дел (МВД) даже не «успеют пикнуть» и последствия будут очень печальными.

Он подчеркнул, что «пусть вера и неправильная», однако она дает силы мусульманам.

Ранее жители Самары пожаловались на массовые намазы под своими окнами.