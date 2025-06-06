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Главу Сочинского подворья Валаамского монастыря освободили от должности

Валаамский монастырь освободил от должности игумена из-за скандальных проповедей
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Во имя Святого ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО!/YouTube

Валаамский монастырь освободил от должности игумена главу Сочинского подворья, схиигумена Гавриила (Виноградова), из-за скандальных проповедей. Об этом говорится в Telegram-канале обители.

«Схиигумен Гавриил (Виноградов) освобожден от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита с 5 июня 2025 года», — сообщили в монастыре.

Игумен написал несколько книг, посвященных апологетике и критике оккультизма и сектантства, часть из которых стала поводом для обвинения монаха в антисемитизме. В своих трудах и проповедях он нередко критически высказывается об иудейском богословии.

22 февраля 2024 года Гавриил Виноградов выступил перед паствой с речью, в которой противопоставил «настоящих» евреев-сефардов «псевдоеевреям-ашкенази», которых он называет потомками обращенных в иудаизм хазар. По его словам, в ходе Холокоста сефарды спонсировали уничтожение ашкеназов руками нацистов, а теперь якобы современные израильтяне и еврейские элиты поддерживают украинских неонацистов ради продолжения этого дела.

При этом президента Украины Владимира Зеленского он назвал «евреем‑ашкенази», которого используют «для борьбы с христианством».

До этого израильские ученые заявили о рекордном всплеске антисемитизма по всему миру.

Ранее фильм монахов из Валаама получил гран-при международного фестиваля.

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