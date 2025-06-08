На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов извинился перед схиигуменом Гавриилом за «дебила в рясе»

Генерал Алаудинов извинился перед схиигуменом Гавриилом за оскорбление
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором извинился перед схиигуменом Русской православной церкви Гавриилом, которого назвал «дебилом в рясе».

«Может быть, как кавказец, из-за возраста я не должен был его оскорблять <...> чисто из-за его возраста, конечно, я извиняюсь перед ним», — заявил генерал.

При этом Алаудинов отметил, что отец Гавриил, называвший мусульманскую веру «неправильной», вносит раскол и разделяет мусульман в такое непростое время.

Алаудинов назвал схиигумена Гавриила «каким-то дебилом, который натянул на себя рясу», а также «представителем войск Антихриста». Причиной тому стало то, что в конце мая православный священник заявил, что мусульмане могут «вырезать москвичей» по первому приказу муллы». По его словам, представители министерства внутренних дел даже не «успеют пикнуть», и последствия будут очень печальными. Схиигумен подчеркнул, что «пусть вера и неправильная», однако она дает силы мусульманам.

Активисты движения «Сорок Сороков» потребовали привлечь генерала к ответственности и заявили, что отец Гавриил действовал «в рамках правовых, этических и моральных норм», а его мнение о потенциальной угрозе со стороны мигрантов-мусульман в центре Москвы «давно поддерживают» многие эксперты.

Ранее схиигумен Гавриил заявил, что талантливые российские дети могут быть одержимы демонами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами