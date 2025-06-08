Алаудинов извинился перед схиигуменом Гавриилом за «дебила в рясе»

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором извинился перед схиигуменом Русской православной церкви Гавриилом, которого назвал «дебилом в рясе».

«Может быть, как кавказец, из-за возраста я не должен был его оскорблять <...> чисто из-за его возраста, конечно, я извиняюсь перед ним», — заявил генерал.

При этом Алаудинов отметил, что отец Гавриил, называвший мусульманскую веру «неправильной», вносит раскол и разделяет мусульман в такое непростое время.

Алаудинов назвал схиигумена Гавриила «каким-то дебилом, который натянул на себя рясу», а также «представителем войск Антихриста». Причиной тому стало то, что в конце мая православный священник заявил, что мусульмане могут «вырезать москвичей» по первому приказу муллы». По его словам, представители министерства внутренних дел даже не «успеют пикнуть», и последствия будут очень печальными. Схиигумен подчеркнул, что «пусть вера и неправильная», однако она дает силы мусульманам.

Активисты движения «Сорок Сороков» потребовали привлечь генерала к ответственности и заявили, что отец Гавриил действовал «в рамках правовых, этических и моральных норм», а его мнение о потенциальной угрозе со стороны мигрантов-мусульман в центре Москвы «давно поддерживают» многие эксперты.

Ранее схиигумен Гавриил заявил, что талантливые российские дети могут быть одержимы демонами.