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В Ростове ветеран СВО с поврежденной ногой поднимается на 7 этаж

В Ростове ветеран СВО с раненой ногой четыре месяца ходит пешком на 7 этаж
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koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В Ростове-на-Дону ветеран СВО с раненой ногой, пенсионеры и мамы с колясками вынуждены подниматься на высокие этажи пешком из-за поломки лифта. Об этом сообщает 1Rnd.

Лифт в девятиэтажном доме на Таганрогской улице не работает уже четыре месяца. Местные жители вынуждены подниматься пешком. Один из жильцов дома — ветеран СВО, получавший ранение ноги во время боевых действий. Ему установили аппарат Илизарова, мужчина пользуется костылями. Задача подняться на 7 этаж для него является настоящим испытанием.

В управляющей компании сообщили жильцам, что все дело в сломанном частотном преобразователе. Для восстановления работы лифта нужно купить новый. Однако сделать это за счет государства не получится, поскольку лифт уже меняли по программе капремонта в 2019 году. Жильцы с мнением УК не соглашаются, поскольку продолжают платить за использование лифта и капремонт.

В начале мая в Калужской области двое мужчин выследили ветерана спецоперации (СВО) на Украине и жестоко избили его. На представленных источником кадрах видно, что мужчина получил серьезные травмы. На голове у него остались свежие швы после оказания помощи хирургами.

Ранее суд арестовал главу преступной группы, похищавшей деньги у ветеранов СВО.

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