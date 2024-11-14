Ставшие инвалидами участники СВО получат дополнительные средства

Дополнительные выплаты в 1 млн рублей будут назначены участникам специальной военной операции (СВО) на Украине, получившим инвалидность в результате ранения в зоне СВО. Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

14 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об увеличении с 3 млн до 4 млн рублей размер единовременной выплаты участникам специальной военной операции на Украине, получившим в зоне СВО ранение, травму или контузию, которые привели к инвалидности.

Цивилева уточнил, что этот порядок будет распространен на всех бойцов, получивших инвалидность со дня начала СВО, то есть с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение будет реализовываться через фонд «Защитники Отечества». Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в зоне СВО, будет дополнительно выплачен 1 млн рублей.

13 ноября сообщалось, что правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий на СВО. Как прописано в документе, сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими в ходе спецоперации.

Ранее ветерану СВО отказали в выплате после получения ранения, его права восстановил суд.