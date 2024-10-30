Путин призвал решать проблемы инвалидов — участников СВО

Власти должны применять индивидуальный подход к поддержке инвалидов — участников СВО, в частности — в решении вопросов с их трудоустройством. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ, передает ТАСС.

«Вот из того, что я увидел, — недостаточно», — отметил российский лидер.

По его словам, требуется, чтобы в регионах «работали как следует».

Президент обратил внимание на вопросы с трудоустройством и другой поддержкой инвалидов. Глава государства признался, что попросил коллег из администрации президента, чтобы с каждым участником спецоперации поговорили, узнали, в каких условиях они живут и работают, все ли могут трудоустроиться.

«На мой взгляд, очень много проблем и очень много вопросов», — подчеркнул Путин.

До этого сообщалось, что с июня 2024 года участники СВО, получившие тяжелое ранение, мешающее передвижению, смогут получить автомобили с ручным управлением. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, ставший автором нововведения, отмечал, что личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье.

Ранее в российском городе в три раза увеличили выплату для заключивших контракт в зоне СВО.