В Уфе загоревшийся мужчина бегал по улицам и попал на видео

В Уфе мужчина загорелся и стал бегать по улицам города, его не спасли

В Уфе мужчина, охваченный огнем, бегал по улицам города. Об этом сообщает kp.ru.

На кадрах, опубликованных в местных сообществах, заметно, как пострадавший двигается по дороге между домами. В какой-то момент он едва не столкнулся с ребенком на самокате.

Когда мужчина остановился, его госпитализировали с ожогами 95% тела. Специалисты оказали ему всю необходимую помощь, но спасти не смогли, так как травмы были тяжелыми.

Точная причина произошедшего неизвестна. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Москве дачник получил ожоги 80% тела после попытки покосить борщевик. Изначально пострадавший не понял, что произошло, но позже все же обратился за помощью.

Пациента направили в ожоговое отделение, затем – перевели в отделение токсикологии, где для перевязки медики использовали материалы на основе коллагена. Мужчину выписали спустя чуть более недели.

Ранее в Нижнем Новгороде пациентку успешно прооперировали во время пожара.