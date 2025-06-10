Нижегородские хирурги не прервали операцию, несмотря на пожар в здании клиники

В Нижнем Новгороде пациентку успешно прооперировали во время пожара в больнице

Врачи не стали останавливать операцию во время пожара в нижегородской клинике, сообщили в МЧС.

Пожар в частной клинике начался, когда хирурги оперировали женщину. Они не стали прервать процедуру, и прибывшим сотрудникам МЧС пришлось поставить у входа в операционный блок водяную завесу. Тем временем из здания эвакуировали более сотни человек.

После операции пациентку, еще находившуюся под наркозом, передали врачам скорой помощи.

«Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано», — уточнили в ведомстве.

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