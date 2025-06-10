На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экзамен по русскому языку для мигрантов станет дистанционным

Минобрнауки: экзамен для мигрантов с 2026 года переведут на цифровую платформу
close
Илья Питалев/РИА Новости

С 1 января 2026 года экзамен по русскому языку для мигрантов будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

«Минобрнауки работает над повышением качества проведения экзамена. Движемся к тому, чтобы обеспечить оценку знаний с применением технологий искусственного интеллекта, исключив человеческий фактор», — сказал замминистра.

По его словам, также обсуждается вопрос введения устной части экзамена. Как рассказал Могилевский, сейчас в режиме опытной эксплуатации находится ИИ-платформа, разработанная Томским государственным университетом — на ней уже достигнута 87%-ная точность оценивания устных ответов.

3 июня председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал Минобрнауки РФ принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования иностранцев на знание русского языка. Также парламентарий заявил, что министерство должно дать оценку действиям руководства вузов по организации незаконной миграции и принять меры по недопущению таких случаев вновь. Он отметил, что структурные подразделения вузов неоднократно оказывались причастны к такой противоправной деятельности.

Ранее в Новосибирске две женщины помогли 400 нелегалам попасть в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами