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Общество
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Две сибирячки помогли попасть в РФ 400 мигрантам, женщин задержали

В Новосибирске две женщины помогли 400 нелегалам попасть в Россию
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске две женщины помогли сотням иностранцев незаконно перебраться в Россию. Об этом сообщает издание NGS.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России.

«Женщины организовывали иностранцам изготовление фиктивных трудовых договоров, поддельных миграционных документов, оформляли незаконную прописку в Новосибирске и области», — уточнили в силовом ведомстве, добавив, что за оказание услуг они брали вознаграждение.

По делу о незаконной миграции правоохранители задержали 35-летнюю и 36-летнюю местных жительниц, которые недавно получили гражданство РФ.

По предварительной информации, с 2023 года предполагаемые преступницы легализовали более 400 приезжих.

До этого в Петербурге женщину заподозрили в легализации мигранток-нянь. По предварительной информации, 45-летняя бизнес-леди помогла оформить документы более 300 женщинам.

Ранее калининградец за год незаконно зарегистрировал более 650 мигрантов.

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