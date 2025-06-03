В Госдуме призвали бороться против незаконной миграции в вузах

Министерству науки и высшего образования России должно дать оценку действиям руководства вузов по организации незаконной миграции и принять меры по недопущению таких случаев вновь. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что неоднократно становилось известно о случаях, когда структурные подразделения вузов оказывались причастны к такой противоправной деятельности. В связи с этим, подчеркнул парламентарий, Минобрнауки правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного.

В конце мая стало известно, что директор Международного центра языкового тестирования РУДН имени Патриса Лумумбы стал одним из фигурантов дела о незаконной легализации мигрантов в России. По версии следствия, с 2021 по 2024 год директор центра, его сотрудники и представители коммерческой организации создали преступное сообщество. Обвиняемые выдавали иностранным гражданам фиктивные сертификаты о сдаче экзаменов по русскому языку, истории и законодательству, необходимые для получения патента, вида на жительство или гражданства.

Ранее в Новосибирске две женщины помогли 400 нелегалам попасть в Россию.