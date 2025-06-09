В Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки

В Лос-Анджелесе протесты мирных жителей переросли в массовые беспорядки после того, как президент США Дональд Трамп распорядился ввести в город подразделения Национальной гвардии. Об этом сообщает Sky News.

По данным канала, в центре Лос-Анджелеса начались поджоги и драки.

Один из участников протестов с флагом Мексики в руках залез на горящую машину. В это же время другие протестующие бросали в пламя дорожные конусы, били в барабаны и выкрикивали лозунги против иммиграционных властей.

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США направить две тысячи бойцов национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».

Камала Харрис высказалась о беспорядках в Лос-Анджелесе.