Губернатор Калифорнии раскритиковал решение Трампа о вводе войск в штат

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал решение президента США Дональда Трампа направить две тысячи бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов. Заявление главы штата опубликовано на его сайте.

Он назвал действия Трампа «намеренным подстрекательством» и отметил, что федеральные власти направили в штат войска не для восстановления порядка, а ради «зрелища».

По мнению Ньюсома, бойцы Нацгвардии только «усилят напряженность» в штате.

Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона». Трамп в соцсетях обвинил Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. Он предупредил, что федеральные власти могут вмешаться, чтобы навести порядок и остановить протесты, которые назвал «мятежом и мародерством».

Позднее Трамп поблагодарил Национальную гвардию США за проделанную в Лос-Анджелесе работу на фоне протестов.

Ранее Трамп заявил, что в США на протестах запретят носить маски.