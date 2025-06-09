Камала Харрис высказалась о беспорядках в Лос-Анджелесе

Экс-вице-президент США Камала Харрис написала в соцсети X, что развертывание Национальной гвардии США в Лос-Анджелесе для борьбы с беспорядками приведет к эскалации и спровоцирует хаос.

«Развертывание Национальной гвардии — это опасная эскалация, призванная спровоцировать хаос», — говорится в сообщении.

По ее словам, это часть программы администрации, действия которой направлены не на обеспечение безопасности, а на «распространение паники и раскола».

8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили акции протеста в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности контролировать ситуацию. В свою очередь, Ньюсом назвал решение президента США направить две тысячи бойцов национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов «намеренным подстрекательством».

До этого полиция Лос-Анджелеса сообщила о случаях ограбления магазинов в районах, охваченных протестами против рейдов миграционной полиции (ICE).

Ранее в Совфеде РФ сравнили беспорядки в Лос-Анджелесе с гражданской войной.