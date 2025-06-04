В Крыму объявили опасность атаки беспилотников

МЧС предупредило об опасности атаки БПЛА в Крыму

Опасность атак беспилотников объявили в Крыму. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

«Беспилотная опасность в Республике Крым», — говорится в предупреждении, которое поступило в 7:50 (мск).

Утром 4 июня министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом, Белгородской и Курской областями.

3 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ с помощью беспилотников совершили попытку атаковать Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский районы, а также Шебекинский и Грайворонский округа Белгородской области.

В тот же день глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что три жителя ЛНР получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Кременской и Сватовский округа. Пострадавших направили в больницы.

Ранее Мирошник заявил, что ВСУ усиливают атаки БПЛА против РФ ради психологического давления.