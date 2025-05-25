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На Украине заметили билборд с призывом поддержать Зеленского молитвой

В сети появилось фото билборда с призывом поддержать Зеленского молитвой
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Telegram-канал «СПЖ - новости Православия»

На Украине заметили билборд религиозного содержания с изображением президента страны Владимира Зеленского. Фото из украинского паблика опубликовал Союз православных журналистов.

По его данным, снимок был сделан в селе Судилков Хмельницкой области. Билборд установлен в центре населенного пункта на Аллее Славы с портретами украинских солдат.

Как видно на фото, политик изображен слева от сердца в цветах национального флага Украины, над которым размещена фраза: «Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва».

В начале мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак выложил изображение с горящим Кремлем и Зеленским на фоне. На картинке была надпись: «Этот день мы приближали как могли». В МИД России публикацию Ермака сочли «звериной истерикой».

А в марте журнал Time опубликовал интервью с украинским президентом, который позировал в том числе на фоне картины с горящим Кремлем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что фото говорит об уровне развития лидера Украины.

Ранее на Украине поступили в продажу «яйца Зеленского».

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