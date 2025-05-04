«Звериная истерика»: в России объяснили публикацию Ермака с горящим Кремлем

Советник главы офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал изображение с горящим Кремлем и Владимиром Зеленским на фоне. На картинке надпись: «Этот день мы приближали как могли». В МИД России публикацию Ермака сочли «звериной истерикой», а официальный представитель министерства Мария Захарова назвала украинское руководство неонацистами. Что известно об угрозах в адрес парада Победы — в материале «Газеты.Ru».

Реакция на провокацию

На опубликованной Ермаком картинке с горящим Кремлем оказались слова из известной песни «День Победы». Публикацию советника офиса Зеленского уже раскритиковали в МИД РФ. Как отметил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, украинский чиновник поделился изображением между постами о том, «как Украина хочет мира, а русские ей не дают» .

«Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» — задался вопросом Мирошник.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с ТВЦ назвала представителей украинского руководства неонацистами.

«Разговоры о перемирии для киевского режима — это насмешка над усилиями тех, кто хочет мира.

Их истинная цель — доить Запад, держать всех в страхе, убивать, распространять неонацистскую идеологию и существовать в состоянии правового вакуума — классическое поведение террористов. Только на Банковой еще и воруют предоставляемые миллиарды», — подчеркнула Захарова.

В марте журнал Time опубликовал интервью с Владимиром Зеленским. Он позировал в том числе на фоне картины с горящим Кремлем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фото говорит об уровне развития украинского политика.

«Я бы это никак не комментировал. Наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях», — объяснил Песков.

Угрозы в адрес парада Победы

28 апреля президент Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО с 8 до 11 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский на следующий день намекнул, что ВСУ могут попытаться ударить по параду Победы в Москве.

«Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.

Спустя несколько дней Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые посетят Москву 9 Мая .

«Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», — отметил он.

Парад Победы 2025 в Москве и его репетиции: где можно посмотреть военную технику 9 мая Москва вновь превратится в место торжественного масштабного действа — парада Победы... 29 апреля 14:33

Как ответили в России

Мария Захарова подчеркнула, что сделанные Зеленским заявления неслучайны. Она назвала его слова примером классической угрозы террориста международного масштаба. По словам официального представителя МИД, все давно знают, что у Владимира Зеленского нет ничего святого, ведь он «собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца» .

«То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, — это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись.

Напомню, что зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провел серию экстремистских акций в Мали и Нигере. Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия», — объяснила Захарова.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отметил, что парад в честь 80-летия Победы состоится «при любой политической погоде».

«Вот эти шпанские замашки с запугиванием лидеров, политиков и так далее, они уже начинают надоедать, по-моему, не только нам», — подчеркнул сенатор.

«Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране. Этот преступник фактически устроил масштабный геноцид славянского народа и продолжает угрожать мирному населению других стран», — добавил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Реакция в Европе

После на заявления Зеленского отреагировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он подтвердил, что намеревается прибыть в Москву на парад Победы.

«По моему мнению, это неприемлемые вещи», — высказался глава словацкого правительства об угрозах Украины.

Он назвал их неуважением к стране, которая понесла самые большие потери в борьбе с фашизмом.

Бывший депутат итальянского парламента, президент движения «Народ Венето» Вито Коменчини заявил, что террористические угрозы Украины в адрес России говорят о желании команды Владимира Зеленского продолжать конфликт любой ценой.

«Угрозы на 9 мая — это демонстрация абсолютной русофобии Зеленского и его окружения, за спиной которых стоят деструктивные глобалистские силы, проявляющие враждебность по отношению к России и ее народу. Это является ярким свидетельством, что Россия защищается», — уточнил он.

На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибудут лидеры почти двух десятков государств. Среди них председатель КНР Си Цзиньпин, премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, президенты Сербии и Белоруссии Александр Вучич и Александр Лукашенко и другие.