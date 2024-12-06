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На Украине поступили в продажу «яйца Зеленского»

На Украине поступили в продажу лимитированные «президентские» яйца Зеленского

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Телеграм-канал «ГОНЧАРЕНКО»

Общественный центр депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о начале продажи лимитированной партии куриных яиц «Президентские» ко дню Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Гончаренко сообщил в Telegram-канале.

«Яйца Зеленского» нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны», — написал парламентарий.

Он пояснил, что акция критикует нехватку воли у президента Украины Владимира Зеленского для проведения демобилизации в армии. По его словам, «слугам народа» безразличны граждане, сотни тысяч военных и их семьи.

В апреле положение о ротации и демобилизации после максимального срока службы в три года убрали из законопроекта об изменениях в мобилизации на Украине.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский является «дешевкой», которая слишком дорого обошлась народу Украины. Так она прокомментировала оскорбления украинского президента в адрес России на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее Лавров усомнился в адекватности Зеленского.

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