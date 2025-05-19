В ФБР прокомментировали следствие против генпрокурора Нью-Йорка, преследовавшей Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США занимается расследованием против генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, известной преследованием главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель в интервью Fox Business.

«Этим делом занимаются наши профессионалы, являющиеся экспертами в этом вопросе», — отметил он.

Специалисты, ведущие расследование, отчитываются перед Пателем.

9 мая сообщалось, что министерство юстиции США начало расследование сделок с недвижимостью, в которых фигурирует генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. По информации газеты The Washington Post, Джеймс фальсифицировала банковские документы и записи о недвижимости для получения государственных субсидий и льготных кредитов.

Это расследование стало первым уголовным разбирательством в отношении сотрудника правоохранительных органов, который ранее активно выступал против президента Дональда Трампа.

Летиция Джеймс в недавнем прошлом подавала несколько исков против Trump Organization, обвиняя компанию в нарушениях деловой практики. В прошлом году она выиграла крупное судебное дело на сумму в сотни миллионов долларов. Дональд Трамп заявил о намерении подать апелляцию.

Ранее стало известно о списке мести Трампа.