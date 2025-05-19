На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФБР прокомментировали следствие против генпрокурора Нью-Йорка, преследовавшей Трампа

ФБР подтвердило следствие против генпрокурора Нью-Йорка, преследовавшей Трампа
close
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) США занимается расследованием против генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, известной преследованием главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель в интервью Fox Business.

«Этим делом занимаются наши профессионалы, являющиеся экспертами в этом вопросе», — отметил он.

Специалисты, ведущие расследование, отчитываются перед Пателем.

9 мая сообщалось, что министерство юстиции США начало расследование сделок с недвижимостью, в которых фигурирует генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. По информации газеты The Washington Post, Джеймс фальсифицировала банковские документы и записи о недвижимости для получения государственных субсидий и льготных кредитов.

Это расследование стало первым уголовным разбирательством в отношении сотрудника правоохранительных органов, который ранее активно выступал против президента Дональда Трампа.

Летиция Джеймс в недавнем прошлом подавала несколько исков против Trump Organization, обвиняя компанию в нарушениях деловой практики. В прошлом году она выиграла крупное судебное дело на сумму в сотни миллионов долларов. Дональд Трамп заявил о намерении подать апелляцию.

Ранее стало известно о списке мести Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами